«Лейкерс» дома проиграли «Бруклину», несмотря на дабл-дабл Леброна
Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке уступил «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата. Первая половина встречи проходила с преимуществом «Лейкерс», однако в середине третьей четверти «Бруклин» вышел вперёд, после чего клуб из Лос-Анджелеса уже не лидировал в счёте.
В концовке «Лейкерс» смогли сравнять счёт, но «Бруклин» ответил своим броском со средней дистанции и одержал победу. Окончательный счёт — 104:102 в пользу «Нетс».
Самым результативным игроком встречи стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл. На его счету 29 очков, 12 подборов и 9 результативных передач. Его партнёр Энтони Дэвис набрал 26 очков, собрал 8 подборов и отдал 2 передачи.
НБА - регулярный чемпионат
11 марта 2020, среда. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
102 : 104
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 29, Дэвис - 26, Кузма - 14, Брэдли - 10, Колдуэлл-Поуп - 7, Грин - 6, Макги - 4, Карузо - 3, Рондо - 3, Cacok, Horton-Tucker, Адетокунбо, Дадли, Кук, Моррис, Уэйтерс, Ховард
Бруклин Нетс: Динуайдди - 23, ЛеВерт - 22, Луваву-Кабарро - 13, Харрис - 12, Кьоцца - 11, Джордан - 8, Принс - 7, Чендлер - 5, Аллен - 3, Martin, Дюрант, Ирвинг, Клэкстон, Куруч, Муса, Пинсон, Темпл
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