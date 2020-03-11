«Лейкерс» дома проиграли «Бруклину», несмотря на дабл-дабл Леброна

Клуб Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» на своей площадке уступил «Бруклин Нетс» в матче регулярного чемпионата. Первая половина встречи проходила с преимуществом «Лейкерс», однако в середине третьей четверти «Бруклин» вышел вперёд, после чего клуб из Лос-Анджелеса уже не лидировал в счёте.

В концовке «Лейкерс» смогли сравнять счёт, но «Бруклин» ответил своим броском со средней дистанции и одержал победу. Окончательный счёт — 104:102 в пользу «Нетс».

Самым результативным игроком встречи стал лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, который оформил дабл-дабл. На его счету 29 очков, 12 подборов и 9 результативных передач. Его партнёр Энтони Дэвис набрал 26 очков, собрал 8 подборов и отдал 2 передачи.