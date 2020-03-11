НБА может начать переносить матчи в другие города из-за коронавируса

В Национальной баскетбольной ассоциации рассматривают возможность переноса матчей в города, в которых не наблюдается вспышки коронавируса, информирует ESPN.

Сообщается, что, если тот или иной матч должен состояться в городе, в котором зафиксирована вспышка коронавируса, лига может перенести встречу либо на площадку гостей, либо, если это невозможно, на нейтральную территорию.

Также в ассоциации обсуждают возможность проведения матчей без зрителей и приостановку чемпионата на определённый срок. Однако принять то или иное решение по этим вопросам затруднительно ввиду нехватки информации относительно результатов публичного тестирования на коронавирус. Отмечается, что пока нет полного понимания, насколько в действительности от инфекции могут пострадать США.