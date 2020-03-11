22-летний защитник сборной России и «Локомотива-Кубань» Григорий Мотовилов рассказал, как его не отпустили играть в Европу. По словам баскетболиста, это случилось тогда, когда он выступал за молодёжную команду «Триумфа» (Люберцы), расформированного в 2014 году. Ему тогда не было 16 лет.

«В Европе проводился лагерь Jordan Brand для молодых талантов. Каждый год скауты НБА отбирали 30-40 лучших игроков со всего континента и собирали всех вместе. От России туда попадали один-два человека в возрасте до 16 лет, но тут меня позвали, хотя я был на год младше остальных.

Хорошо там себя показал и понимал, что уж на следующий год, по своему возрасту, тем более должен проходить в число кандидатов. Действительно, пришло приглашение, я обрадовался. Там очень круто! Дают много экипировки, проводят разные семинары, разборы видео, работают американские тренеры. Чувствуется уровень, особенно когда ты подросток. Проникаешься настолько этой энергетикой, что двухразовых тренировок по два с половиной — три часа в день просто не замечаешь. Ты постоянно заряжен и не устаёшь.

И вот я должен был ехать в этот лагерь второй год подряд. Но в «Триумфе» сказали: «Слушай, не будь эгоистом. Здорово, конечно, что тебя позвали, но у нас тут важный тур ДЮБЛ (Детско-юношеской баскетбольной лиги. — Прим. «Чемпионата»). Так что езжай в Самару», — цитирует Мотовилова «Матч ТВ».