22-летний защитник сборной России и «Локомотива-Кубань» Григорий Мотовилов рассказал, как его не отпустили играть в Европу. По словам баскетболиста, это случилось тогда, когда он выступал за молодёжную команду «Триумфа» (Люберцы), расформированного в 2014 году. Ему тогда не было 16 лет.
«В Европе проводился лагерь Jordan Brand для молодых талантов. Каждый год скауты НБА отбирали 30-40 лучших игроков со всего континента и собирали всех вместе. От России туда попадали один-два человека в возрасте до 16 лет, но тут меня позвали, хотя я был на год младше остальных.
Хорошо там себя показал и понимал, что уж на следующий год, по своему возрасту, тем более должен проходить в число кандидатов. Действительно, пришло приглашение, я обрадовался. Там очень круто! Дают много экипировки, проводят разные семинары, разборы видео, работают американские тренеры. Чувствуется уровень, особенно когда ты подросток. Проникаешься настолько этой энергетикой, что двухразовых тренировок по два с половиной — три часа в день просто не замечаешь. Ты постоянно заряжен и не устаёшь.
И вот я должен был ехать в этот лагерь второй год подряд. Но в «Триумфе» сказали: «Слушай, не будь эгоистом. Здорово, конечно, что тебя позвали, но у нас тут важный тур ДЮБЛ (Детско-юношеской баскетбольной лиги. — Прим. «Чемпионата»). Так что езжай в Самару», — цитирует Мотовилова «Матч ТВ».
- 11 марта 2020
-
13:30
-
12:00
-
10:40
-
09:30
-
09:04
-
08:55
-
00:48
- 10 марта 2020
-
23:52
-
22:57
-
21:48
-
20:44
-
19:56
-
18:55
-
17:55
-
15:06
-
14:11
-
13:20
-
11:30
-
10:00
-
09:31
-
09:30
-
09:00
-
07:50
-
01:04
- 9 марта 2020
-
23:42
-
22:15
-
21:38
-
20:51
-
19:36
-
18:57
-
17:58
-
16:58
-
15:40
-
14:06
-
12:28