У двух баскетболистов «Пезаро» выявлен коронавирус

Два игрока итальянского баскетбольного клуба «Пезаро» сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Sportando. Имена игроков пока не сообщаются.



Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. Италия является второй страной в мире по числу заражённых.

Ранее Национальный олимпийский комитет Италии объявил о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля. В связи с этим были отменены матчи футбольной Серии А.



Меры по запрету и ограничению массовых мероприятий, направленные на снижение риска заражения коронавирусом, принимаются и в других странах.