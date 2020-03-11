У двух баскетболистов «Пезаро» выявлен коронавирус
Два игрока итальянского баскетбольного клуба «Пезаро» сдали положительный тест на коронавирус, сообщает Sportando. Имена игроков пока не сообщаются.
Вспышка коронавируса COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. К настоящему моменту от инфекции скончались более 4000 человек. При этом из заражённых выздоровело более 60 тыс. человек. Италия является второй страной в мире по числу заражённых.
Ранее Национальный олимпийский комитет Италии объявил о приостановке всех спортивных соревнований в стране до 3 апреля. В связи с этим были отменены матчи футбольной Серии А.
Меры по запрету и ограничению массовых мероприятий, направленные на снижение риска заражения коронавирусом, принимаются и в других странах.
Читайте также
- 11 марта 2020
-
20:35
-
19:47
-
18:06
-
17:22
-
15:00
-
13:30
-
12:00
-
10:40
-
09:30
-
09:04
-
08:55
-
00:48
- 10 марта 2020
-
23:52
-
22:57
-
21:48
-
20:44
-
19:56
-
18:55
-
17:55
-
15:06
-
14:11
-
13:20
-
11:30
-
10:00
-
09:31
-
09:30
-
09:00
-
07:50
-
01:04
- 9 марта 2020
-
23:42
-
22:15
-
21:38
-
20:51
-
19:36
-
18:57
Партнерский контент