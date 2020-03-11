Калниетис: с «Калевом» нас ожидает очередная тяжёлая игра

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Мантас Калниетис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом». Баскетболист отметил, что краснодарский клуб ожидает тяжёлая игра.



«Калев» играет очень организованно и дисциплинировано. Я считаю, что их тренер проделал серьёзную работу, чтобы объединить команду, сделать из разноплановых игроков одно целое. Подобные соперники очень опасны, особенно на своей площадке. Они бьются за плей-офф, так что нас ожидает очередная тяжелая игра», — приводит слова Мантаса Калниетиса официальный сайт краснодарской команды.



Матч состоится в Таллине в четверг, 12 марта 2020 года. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.