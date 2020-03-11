Калниетис: с «Калевом» нас ожидает очередная тяжёлая игра
Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Мантас Калниетис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом». Баскетболист отметил, что краснодарский клуб ожидает тяжёлая игра.
«Калев» играет очень организованно и дисциплинировано. Я считаю, что их тренер проделал серьёзную работу, чтобы объединить команду, сделать из разноплановых игроков одно целое. Подобные соперники очень опасны, особенно на своей площадке. Они бьются за плей-офф, так что нас ожидает очередная тяжелая игра», — приводит слова Мантаса Калниетиса официальный сайт краснодарской команды.
Матч состоится в Таллине в четверг, 12 марта 2020 года. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.
Читайте также
- 11 марта 2020
-
20:35
-
19:47
-
18:06
-
17:22
-
15:00
-
13:30
-
12:00
-
10:40
-
09:30
-
09:04
-
08:55
-
00:48
- 10 марта 2020
-
23:52
-
22:57
-
21:48
-
20:44
-
19:56
-
18:55
-
17:55
-
15:06
-
14:11
-
13:20
-
11:30
-
10:00
-
09:31
-
09:30
-
09:00
-
07:50
-
01:04
- 9 марта 2020
-
23:42
-
22:15
-
21:38
-
20:51
-
19:36
-
18:57
Партнерский контент