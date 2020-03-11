Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Калниетис: с «Калевом» нас ожидает очередная тяжёлая игра

Калниетис: с «Калевом» нас ожидает очередная тяжёлая игра
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Мантас Калниетис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Калевом». Баскетболист отметил, что краснодарский клуб ожидает тяжёлая игра.

«Калев» играет очень организованно и дисциплинировано. Я считаю, что их тренер проделал серьёзную работу, чтобы объединить команду, сделать из разноплановых игроков одно целое. Подобные соперники очень опасны, особенно на своей площадке. Они бьются за плей-офф, так что нас ожидает очередная тяжелая игра», — приводит слова Мантаса Калниетиса официальный сайт краснодарской команды.

Матч состоится в Таллине в четверг, 12 марта 2020 года. Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020