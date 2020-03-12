Источник: звезда «Юты» Гобер инфицирован коронавирусом. Сезон НБА остановлен из-за него

Центровой «Юта Джаз» Руди Гобер сдал положительный тест на коронавирус. Именно он — тот игрок «Юты», из-за которого руководство Национальной баскетбольной ассоциации остановило сезон, сообщает в «твиттере» журналист Танкерди Пальмьери.
Ранее стало известно о том, что инфицирован кто-то из игроков команды из Солт-Лейк-Сити, после чего в НБА приняли решение отменить сегодняшний матч между «Ютой» и «Оклахома-Сити Тандер», который должен был состояться на стадионе «Чесапик Энерджи-арена» в Оклахома-Сити. При этом Гобера на арене не было. После известия о том, что заражён один из игроков Лиги, было принято решение о приостановке всех матчей начиная с четверга, 12 марта.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончались более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечились более 66 тысяч.
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