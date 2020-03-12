«Надо отменить 2020-й!» Леброн отреагировал на приостановку сезона НБА из-за коронавируса

Лидер клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал решение руководства лиги приостановить сезон из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что из-за положительного результата теста на коронавирус у французского игрока «Юты Джаз» Руди Гобера НБА приостановила сезон.

«Люди, мы отменяем спортивные мероприятия, школьные занятия, работу в офисе и так далее и тому подобное. Что нам действительно нужно, так это отменить 2020-й! Чёрт, тяжёлые три месяца. Храни вас бог и берегите себя», — написал Леброн в своём «твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.