Игроки Евролиги призвали к приостановке сезона

Ассоциация игроков Евролиги (ELPA) выступила с заявлением, в котором призвала руководство турнира приостановить сезон в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
«Евролига и клубы не могут просить игроков подвергать риску своё здоровье и здоровье семей посредством участия в матчах, что может повысить вероятность заражения COVID-19. В свете этого ELPA попросила Евролигу и клубы приостановить соревнования, пока не будут гарантированы здоровье, безопасность и свобода передвижения», — говорится в заявлении игроков.
Напомним, после того как у Руди Гобера («Юта Джаз») обнаружили коронавирус, Национальная баскетбольная ассоциация приостановила сезон.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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