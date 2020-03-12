Заразившимся коронавирусом игроком «Реала» оказался экс-игрок «Нижнего Новгорода» Томпкинс

Стало известно имя игрока баскетбольного клуба «Реал», который заразился коронавирусом. Им оказался Трей Томпкинс, который с 2014 по 2015 год выступал за «Нижний Новгород», сообщает издание El Espanol.

Напомним, в «Реале» объявили карантин, который затронет не только баскетболистов, но и футбольную команду клуба. Спортсмены тренируются в одном и том же центре.

Ранее из-за коронавируса был приостановлен сезон НБА. В Евролиге признали, что также могут приостановить сезон, а в ЦСКА сообщили об отмене матча с «Альбой». Кроме того отменены все турниры под эгидой ФИБА.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.