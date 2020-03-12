Донован Митчелл стал единственным, кто заразился коронавирусом в «Юте»
Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл оказался единственным из игроков и сотрудников команды, кто сдал положительный тест на коронавирус, сообщает в своём «твиттере» инсайдер Шэмс Чарания.
Напомним, ранее стало известно, что у Митчелла выявлен коронавирус. Всего тесты прошли 58 сотрудников и игроков коллектива. Ранее игрок «Юты» Руди Гобер стал первым заразившимся среди игроков Национальной баскетбольной ассоциации.
После известия о том, что заражён один из игроков лиги, было принято решение о приостановке всех матчей начиная с 12 марта.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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