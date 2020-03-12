Дирацуян хотел бы видеть в сборной 3x3 Вадееву и Мусину

Главный тренер женской сборной России по баскетболу 3х3 и наставник ПБК МБА Александр Дирацуян заявил, что он хотел бы увидеть в составе сборной России игроков национальной команды 5х5 Марию Вадееву и Раису Мусину.
«Мы рассматриваем разные варианты. Конечно, интересно было бы увидеть Вадееву и Мусину в 3х3. У нас ведь и до этого в команде играли девчонки, имевшие опыт выступления за сборную 5х5. Называть какие-то фамилии пока очень рано. Сначала нужно обсудить всё со всеми игроками. Чуть позже должна появиться конкретика.
Мы хотим собраться пораньше, уже в мае приступим к активной работе. Те, кто ещё не знает про 3х3, должны „понюхать пороху“, сыграем на большом турнире в Москве. Это рано, но нам нужно полное понимание о возможностях игроков. В расширенном списке однозначно будут те игроки, которые с нами давно, имеют опыт выступлений в 3х3. Плюс будут те, кого мы раньше просматривали на сборах. И будут несколько новых фамилий. Сейчас мы находимся в стадии переговоров», — цитирует Дирацуяна «Р-Спорт».
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