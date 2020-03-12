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Митчелл обратился к болельщикам после положительного теста на коронавирус

Митчелл обратился к болельщикам после положительного теста на коронавирус
Баскетбол / НБА 0

Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл обратился к болельщикам на фоне сообщений о положительном тесте на коронавирус. Напомним, Донован оказался единственным, чей тест показал положительный результат после заражения игрока «Юты» Руди Гобера.

«Спасибо всем, кто отправил сообщения после того, как услышал новости о моём положительном тесте. Мы всё больше узнаём о серьёзности этой ситуации, и, надеюсь, люди продолжат процесс самообразование для осознания того, что им нужно вести себя ответственно как в интересах собственного здоровья, так и для благополучия окружающих. Я благодарен властям Оклахомы, которые помогли с процессом тестирования, и всем людям из организации „Юта Джаз“, кто так поддержал меня.

Я буду продолжать следовать советам нашего медицинского персонала и надеюсь, что мы все сможем собраться и быть рядом друг с другом и нашими близкими, которые нуждаются в нашей помощи", — написал Донован в своём инстаграм-аккаунте.

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