Митчелл обратился к болельщикам после положительного теста на коронавирус

Защитник «Юты Джаз» Донован Митчелл обратился к болельщикам на фоне сообщений о положительном тесте на коронавирус. Напомним, Донован оказался единственным, чей тест показал положительный результат после заражения игрока «Юты» Руди Гобера.
«Спасибо всем, кто отправил сообщения после того, как услышал новости о моём положительном тесте. Мы всё больше узнаём о серьёзности этой ситуации, и, надеюсь, люди продолжат процесс самообразование для осознания того, что им нужно вести себя ответственно как в интересах собственного здоровья, так и для благополучия окружающих. Я благодарен властям Оклахомы, которые помогли с процессом тестирования, и всем людям из организации „Юта Джаз“, кто так поддержал меня.
Я буду продолжать следовать советам нашего медицинского персонала и надеюсь, что мы все сможем собраться и быть рядом друг с другом и нашими близкими, которые нуждаются в нашей помощи", — написал Донован в своём инстаграм-аккаунте.
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