Игрок «Реала» Томпкинс, заразившийся коронавирусом, рассказал о «прекрасном самочувствии»

Баскетболист «Реала» Трэй Томпкинс, заразившийся коронавирусом, рассказал о самочувствии.
«Спасибо всем, кто интересовался моим здоровьем и проявлял любовь. Прекрасно себя чувствую и просто жду, чтобы вирус ушёл. Ваша поддержка действительно много значит», — написал Томпкинс на своей странице в «Твиттере»
Напомним, в «Реале» объявили карантин, который затронет не только баскетболистов, но и футбольную команду клуба. Спортсмены тренируются в одном и том же центре.
Ранее из-за коронавируса был приостановлен сезон НБА. Кроме того, приостановлены матчи в Евролиге, отменены все турниры под эгидой ФИБА.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тысяч.
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