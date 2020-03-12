Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Игрок «Реала» Томпкинс, заразившийся коронавирусом, рассказал о «прекрасном самочувствии»

Игрок «Реала» Томпкинс, заразившийся коронавирусом, рассказал о «прекрасном самочувствии»
Баскетбол / Евролига 0

Баскетболист «Реала» Трэй Томпкинс, заразившийся коронавирусом, рассказал о самочувствии.

«Спасибо всем, кто интересовался моим здоровьем и проявлял любовь. Прекрасно себя чувствую и просто жду, чтобы вирус ушёл. Ваша поддержка действительно много значит», — написал Томпкинс на своей странице в «Твиттере»

Напомним, в «Реале» объявили карантин, который затронет не только баскетболистов, но и футбольную команду клуба. Спортсмены тренируются в одном и том же центре.

Ранее из-за коронавируса был приостановлен сезон НБА. Кроме того, приостановлены матчи в Евролиге, отменены все турниры под эгидой ФИБА.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тысяч.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020