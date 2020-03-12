Игрок «Реала» Томпкинс, заразившийся коронавирусом, рассказал о «прекрасном самочувствии»

Баскетболист «Реала» Трэй Томпкинс, заразившийся коронавирусом, рассказал о самочувствии.

«Спасибо всем, кто интересовался моим здоровьем и проявлял любовь. Прекрасно себя чувствую и просто жду, чтобы вирус ушёл. Ваша поддержка действительно много значит», — написал Томпкинс на своей странице в «Твиттере»

Напомним, в «Реале» объявили карантин, который затронет не только баскетболистов, но и футбольную команду клуба. Спортсмены тренируются в одном и том же центре.



Ранее из-за коронавируса был приостановлен сезон НБА. Кроме того, приостановлены матчи в Евролиге, отменены все турниры под эгидой ФИБА.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тысяч.