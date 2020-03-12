В НБА пересмотрят сроки возобновления чемпионата через месяц

Владельцы команд НБА поддерживают решение комиссара лиги Адама Сильвера пересмотреть сроки возобновления регулярного чемпионата через месяц, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Ожидается, что соответствующее заявление будет сделано в ближайшее время.

Напомним, регулярный чемпионат НБА был приостановлен сегодня, 12 марта. Такое решение было принято после того, как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Через несколько часов выяснилось, что опасным заболеванием заразился напарник Гобера по команде — защитник Донован Митчелл.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тысяч.