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В НБА пересмотрят сроки возобновления чемпионата через месяц

В НБА пересмотрят сроки возобновления чемпионата через месяц
Баскетбол / НБА 0

Владельцы команд НБА поддерживают решение комиссара лиги Адама Сильвера пересмотреть сроки возобновления регулярного чемпионата через месяц, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.

Ожидается, что соответствующее заявление будет сделано в ближайшее время.

Напомним, регулярный чемпионат НБА был приостановлен сегодня, 12 марта. Такое решение было принято после того, как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Через несколько часов выяснилось, что опасным заболеванием заразился напарник Гобера по команде — защитник Донован Митчелл.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тысяч.

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