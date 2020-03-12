Игрок, сорвавший сезон НБА, извинился перед болельщиками

Центровой «Юты Джаз» Руди Гобер, ставший первым игроком НБА заразившимся коронавирусом, обратился к болельщикам и извинился за беспечность, которую он проявлял несколько дней назад во время общения с прессой.
«Я хочу поблагодарить всех за беспокойство и поддержку, которую вы оказали мне в последние 24 часа. С тех пор, как я узнал о своём диагнозе, я пережил так много эмоций… в основном страх, беспокойство и смущение.
Первое и самое важное, я хотел бы публично извиниться перед людьми, которые оказались под угрозой. В то время я понятия не имел, что заразился. Я не был достаточно осторожен и мне нет оправдания. Надеюсь, что моя история послужит примером и заставит других отнестись к подобным вещам серьёзно. Я сделаю всё возможное, используя свой опыт, чтобы объяснить другим, как предотвратить заражение этим вирусом.
Обо мне замечательно заботятся, и я добьюсь полного выздоровления. Ещё раз спасибо за вашу поддержку. Я призываю вас принять все меры, чтобы обезопасить себя и сохранить здоровье. Люблю», — написал француз на своей странице в «Твиттере».
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