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В NCAA остановили сезон. «Мартовское безумие» не состоится

В NCAA остановили сезон. «Мартовское безумие» не состоится
Баскетбол / НБА 0

Руководство NCAA приняло решение остановить мужской и женский чемпионаты по баскетболу, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Такое постановление принято из-за угрозы распространения коронавируса. Таким образом, в студенческой лиге отказались от кульминации сезона — «Мартовского безумия». Напомним, NCAA является главной кузницей кадров для драфта НБА.

Впервые ранее неведомая форма коронавируса была обнаружена в декабре минувшего года в Китае. В течение трёх месяцев опасное заболевание проникло более чем в 100 стран мира. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 120 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 4,5 тыс. человек скончалось.

В связи с объявленной пандемией в мире массово отменяются спортивные мероприятия.

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