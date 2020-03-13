В NCAA остановили сезон. «Мартовское безумие» не состоится

Руководство NCAA приняло решение остановить мужской и женский чемпионаты по баскетболу, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.
Такое постановление принято из-за угрозы распространения коронавируса. Таким образом, в студенческой лиге отказались от кульминации сезона — «Мартовского безумия». Напомним, NCAA является главной кузницей кадров для драфта НБА.
Впервые ранее неведомая форма коронавируса была обнаружена в декабре минувшего года в Китае. В течение трёх месяцев опасное заболевание проникло более чем в 100 стран мира. На сегодняшний день в мире зарегистрировано более 120 тыс. случаев заражения коронавирусом. Более 4,5 тыс. человек скончалось.
В связи с объявленной пандемией в мире массово отменяются спортивные мероприятия.
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