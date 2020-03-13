НБА рассказала о правилах, по которым клубы будут жить следующий месяц

Национальная баскетбольная ассоциация проинформировала все 30 команд о политике, действующей с сегодняшнего дня и до 16 марта. Об этом сообщает журналист The Athletic Сэмс Шарания в «Твиттере».
В частности, речь идёт о том, что:
— Все игроки должны оставаться в составе команды.
— Игроки максимальное время находятся дома.
— Никаких групповых тренировок.
— Врачи и тренеры общаются с игроками по одному разу в день.
Напомним, регулярный чемпионат НБА был приостановлен 12 марта. Такое решение было принято после того, как у центрового «Юты Джаз» Руди Гобера диагностировали коронавирус. Через несколько часов выяснилось, что опасным заболеванием заразился напарник Гобера по команде — защитник Донован Митчелл.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тысячи человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тысяч.
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