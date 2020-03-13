«Химки» показали реакцию команды на остановку чемпионата Евролиги из-за коронавируса

Баскетбольный клуб «Химки» на своём YouTube-канале опубликовали видео с комментариями игроков и тренеров относительно ситуации с приостановкой регулярного чемпионата Евролиги.
«Во-первых, чтобы быть в форме – мы должны тренироваться! Конечно, это не будет чем-то особенным в плане атаки и защиты. Но мы должны сохранять игровую форму! И тогда сможем легко вернуться в баскетбол. Наша задача, как тренеров, подготовить разные программы тренировок, чтобы игроки были вовлечены. Конечно, тяжело делать свою работу, когда не знаешь, что будет дальше. Я это всё понимаю, так что делаем свою работу и готовимся дальше», — такие слова произнёс главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис на собрании команды перед тренировкой.
Видео можно посмотреть на официальном канале БК «Химки» в YouTube.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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