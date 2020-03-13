Источник: НБА не накажет Гобера, но его отношения с партнёрами по «Юте» испортились

Национальная баскетбольная ассоциация не будет штрафовать или дисквалифицировать французского центрового «Юта Джаз» Руди Гобера за его действия до того, как у него обнаружили коронавирус. Игрок пренебрёг рекомендациями ВОЗ, трогал вещи одноклубников, а 9 марта пошутил над паникой из-за коронавируса, потрогав все микрофоны на пресс-конференции.
Вместе с тем ситуация испортила отношения Гобера с одноклубниками, которые злятся на него из-за безответственного поведения, сообщает Bleacher Report. Именно новость о заражении Гобера стала причиной отмены матчей регулярного чемпионата НБА.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.
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