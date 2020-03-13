Босс НБА обратился к болельщикам по поводу приостановки сезона на 30 дней

Комиссар НБА Адам Сильвер в обращении к болельщикам прокомментировал решение приостановить сезон как минимум на 30 дней из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Первым игроком НБА, у которого обнаружили коронавирус, стал Руди Гобер («Юта Джаз»).
«Дорогие болельщики, как вы знаете, мы приостановили сезон в ответ на пандемию коронавируса. Мы приняли это решение в интересах здоровья болельщиков, игроков и всех, кто причастен к игре. Пауза продлится не менее 30 дней, но мы намерены возобновить сезон, как только ситуация станет безопасной», — цитирует Сильвера USA Today.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.
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