Легенда НБА Чарльз Баркли сдал тест на коронавирус и самоизолировался

Знаменитый баскетболист Чарльз Баркли заподозрил, что заразился коронавирусом, сдал тест на наличие инфекции в организме и самоизолировался в ожидании результатов анализа. Об этом сообщил журналист Тим Рейнольдс.

«Чарльз Баркли объявил, что самоизолировался на 48 часов. Он сдал тест на COVID-19, но ещё не получил результатов», — написал журналист в своём «твиттере».

Напомним, Баркли принято считать одним из лучших игроков в истории НБА среди тех, кто никогда не становился чемпионом.

Ранее в НБА объявили, что из-за риска распространения коронавирусной инфекции сезон приостановлен как минимум на 30 дней.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 126 тыс. человек.