Президент ЦСКА сообщил о проблемах со спонсорами из-за коронавируса

В случае досрочного завершения сезона баскетбольный клуб ЦСКА не сможет до конца выполнить обязательства перед спонсорами. Об этом заявил президент команды Андрей Ватутин.

Вчера, 12 марта, руководство Евролиги заявило о временной приостановке сезона из-за распространения коронавируса. Матчи Единой лиги ВТБ проходят без зрителей, чемпионат также в ближайшее время может быть приостановлен.

«Ситуация беспрецедентна, и это форс-мажор. К тому же пока объявлено лишь о приостановке, а не об отмене сезона.

Дело не только в проданных билетах и абонементах. Если сезон досрочно завершится или, как сейчас, будет приостановлен, мы недовыполним обязательства перед спонсорами в части исполнения рекламных обязательств на домашних матчах и телетрансляциях. Это может стать большой проблемой, и каждый случай придётся рассматривать отдельно», — цитирует Ватутина «РБК-Спорт».