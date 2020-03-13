Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Баскетбол / Новости /

Президент ЦСКА сообщил о проблемах со спонсорами из-за коронавируса

Президент ЦСКА сообщил о проблемах со спонсорами из-за коронавируса
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

В случае досрочного завершения сезона баскетбольный клуб ЦСКА не сможет до конца выполнить обязательства перед спонсорами. Об этом заявил президент команды Андрей Ватутин.

Вчера, 12 марта, руководство Евролиги заявило о временной приостановке сезона из-за распространения коронавируса. Матчи Единой лиги ВТБ проходят без зрителей, чемпионат также в ближайшее время может быть приостановлен.

«Ситуация беспрецедентна, и это форс-мажор. К тому же пока объявлено лишь о приостановке, а не об отмене сезона.

Дело не только в проданных билетах и абонементах. Если сезон досрочно завершится или, как сейчас, будет приостановлен, мы недовыполним обязательства перед спонсорами в части исполнения рекламных обязательств на домашних матчах и телетрансляциях. Это может стать большой проблемой, и каждый случай придётся рассматривать отдельно», — цитирует Ватутина «РБК-Спорт».

В РФБ выступили с заявлением по поводу коронавируса
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020