Босс НБА рассказал о вариантах возобновления сезона

Комиссар НБА Адам Сильвер рассказал, каким именно образом сезон-2019/2020 может быть возобновлён, если распространение коронавируса удастся взять под контроль. Напомним, из-за коронавируса в НБА объявили о приостановке сезона как минимум на 30 дней.
«Даже если мы пропустим месяц, даже если пропустим шесть недель, мы всё ещё можем возобновить сезон. В этом случае финальная серия может пройти в июле или в конце июля. Пока преждевременно говорить, что сезон для нас уже потерян», — приводит слова функционера Real GM.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 68 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.
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