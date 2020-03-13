Президент ЦСКА: преступно продолжать соревнования на фоне коронавируса

Проведение соревнований является нелепым и преступным на фоне распространения в мире коронавируса, заявил президент баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин.



Вчера, 12 марта, руководство Евролиги приняло решение приостановить матчи Евролиги и Еврокубка в качестве меры предосторожности на фоне распространения заболевания. Сегодня, 13 марта, стало известно, что в Единой лиге ВТБ также решили приостановить сезон.



«Безусловно, и нам, и болельщикам непривычно и грустно на неопределённый срок остаться без матчей, но увы, такова реальность. Нет ничего важнее здоровья, поэтому беспрецедентные меры по предотвращению распространения вируса важны и нужны. Отсидеться в маске в тихой гавани ни у кого не получится, всем придётся менять привычный уклад жизни. Решение принято Евролигой после консультаций со здравоохранительными организациями, клубами, профсоюзом игроков.



Сейчас от баскетболистов сложно ожидать полной концентрации на игре, и продолжать соревнование в такой ситуации, причём при пустых или полупустых трибунах, просто нелепо и, возможно, преступно. Искренне желаю всем оставаться в стороне от болезней и беречь себя. Очень надеемся на скорое возвращение на паркет и встречу с болельщиками на трибунах, но пока, увы, баскетбол вынужден взять, возможно, самый длинный тайм-аут в истории», — цитирует Ватутина ТАСС.

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