В «Зените» отреагировали на приостановку сезона Единой лиги ВТБ

Генеральный директор баскетбольного клуба «Зенит» Александр Церковный прокомментировал решение руководства Единой лиги ВТБ приостановить сезон-2019/2020 из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Ранее о приостановке сезона объявили и в Евролиге.

«Мы уже занимаемся бронированием возможных дат на «Сибур Арене» для перенесённых игр. В ближайшее время клубу предстоит работа с Евролигой и Единой лигой ВТБ по новой логистике календаря.

Безусловно, очень жаль, что болельщики остаются минимум на две недели без баскетбола, но в данном случае и лиги, и клубы являются заложниками сложившейся ситуации», — приводит слова Церковного пресс-служба клуба.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,9 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В настоящее время в мире вирусом заражено более 134 тыс. человек.