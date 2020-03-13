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Ведищев: Единая лига ВТБ приняла единственно правильное решение

Ведищев: Единая лига ВТБ приняла единственно правильное решение
Баскетбол / Единая лига ВТБ 0

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев поделился мыслями о решении руководства Единой лиги ВТБ приостановить регулярный чемпионат из-за пандемии коронавируса. По словам функционера, в настоящий момент это единственно правильное решение.

«В нынешней ситуации Лига ВТБ приняла единственно правильное решение — приостановить чемпионат. В первую очередь нужно думать о здоровье болельщиков, игроков, тренеров, многочисленного обслуживающего матчи персонала. Уже были отменены и перенесены многие крупнейшие спортивные события, приостановлено проведение значимых турниров.

Спортивный мир впервые в современной истории столкнулся с проблемой такого масштаба, как COVID-19. Безусловно, мы надеемся, что регулярный чемпионат и плей-офф будут доиграны. Мы по-прежнему мечтаем о чемпионстве и как минимум хотим побороться за призовые места. Но в то же время в сегодняшней ситуации мы согласны с приостановкой соревнований и поддерживаем её. Здоровье игроков и зрителей — приоритет», — приводит слова Ведищева официальный сайт «Локомотива-Кубань».

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