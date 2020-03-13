В Литве не доиграют чемпионат из-за коронавируса. «Жальгирис» снова стал чемпионом

Руководство чемпионата Литвы по баскетболу приняло решение отказаться от проведения завершающей части регулярного чемпионата и серии плей-офф. Боссы Лиги распределят награды среди участников, руководствуясь нынешним турнирным положением команд, сообщает официальный сайт первенства Литвы.

Таким образом, многолетний флагман литовского баскетбола «Жальгирис» снова стал чемпионом страны. Это уже 22-й трофей в истории каунасцев после того, как Литва вышла из состава СССР.

Решение об отмене чемпионата было принято в связи с риском распространения пандемии коронавируса. Напомним, что в мире зафиксировано уже почти 140 тыс. случаев заражения COVID-19, почти 70 тыс. пациентов выздоровели. Более 5000 человек скончались, 3176 жертв приходится на Китай.