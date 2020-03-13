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Чемпион НБА Лин пожертвовал средства на борьбу с коронавирусом

Чемпион НБА Лин пожертвовал средства на борьбу с коронавирусом
Баскетбол / НБА 0

Чемпион НБА в составе «Торонто Рэпторс», защитник Джереми Лин внёс вклад в борьбу с распространением коронавируса, сообщает Clutch Points.

Фонд баскетболиста выделил 1 млн юаней (около $ 142 тыс.) на закупку оборудования для больниц Уханя (провинция Хубэй, Китай), где и началось распространение болезни. Кроме того Лин лично от себя пожертвовал ещё $ 150 тыс. на борьбу с ранее неведомой формой коронавируса.

Напомним, из-за пандемии в мире было приостановлено множество баскетбольных соревнований, в том числе регулярные чемпионаты НБА, Евролиги и Единой лиги ВТБ.

В мире зафиксировано уже почти 140 тыс. случаев заражения COVID-19, почти 70 тыс. пациентов выздоровело. Более 5000 человек скончалось, 3176 жертв приходится на Китай.

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