Чемпион НБА Лин пожертвовал средства на борьбу с коронавирусом

Чемпион НБА в составе «Торонто Рэпторс», защитник Джереми Лин внёс вклад в борьбу с распространением коронавируса, сообщает Clutch Points.

Фонд баскетболиста выделил 1 млн юаней (около $ 142 тыс.) на закупку оборудования для больниц Уханя (провинция Хубэй, Китай), где и началось распространение болезни. Кроме того Лин лично от себя пожертвовал ещё $ 150 тыс. на борьбу с ранее неведомой формой коронавируса.

Напомним, из-за пандемии в мире было приостановлено множество баскетбольных соревнований, в том числе регулярные чемпионаты НБА, Евролиги и Единой лиги ВТБ.

В мире зафиксировано уже почти 140 тыс. случаев заражения COVID-19, почти 70 тыс. пациентов выздоровело. Более 5000 человек скончалось, 3176 жертв приходится на Китай.