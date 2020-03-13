Если сезон НБА не возобновится, лига потеряет около $ 0,5 млрд на продаже билетов
Вчера, 12 марта, было объявлено, что регулярный чемпионат НБА приостановлен из-за коронавируса минимум на 30 дней. Сегодня специалисты оценили возможные потери лиги, если чемпионат в итоге не возобновится.
Так, с учётом оставшихся матчей регулярного чемпионата, а также матчей плей-офф лишь на продаже билетов НБА потеряет почти $ 0,5 млрд, сообщает Clutch Points.
Напомним, вчера стало известно, что два игрока «Юты Джаз» заразились коронавирусом. Заболевание было обнаружено у центрового Руди Гобера и защитника Донована Митчелла. Именно после этого руководство НБА приостановило регулярный чемпионат.
Всего в мире коронавирусом заразилось уже более 140 тыс. человек, более 70 тыс. пациентов выздоровело.
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