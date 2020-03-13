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НБА и профсоюз игроков работают над соглашением о моратории на контракты

НБА и профсоюз игроков работают над соглашением о моратории на контракты
Баскетбол / НБА 0

Руководство НБА и профсоюз игроков работают над соглашением о моратории на подписание контрактов в период приостановки регулярного чемпионата, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Договор будет включать в себя запрет на обмены, подписания контрактов со свободными агентами, подписания краткосрочных контрактов, отчисления, активации опций команд и игроков.

Ожидается, что в случае подписания соглашения оно будет действовать на протяжении 30 дней, а затем будет пересмотрено.

Напомним, 12 марта в НБА приняли решение приостановить регулярный чемпионат из-за риска распространения коронавируса. У центрового «Юты Джаз» Руди Гобера и его напарника Донована Митчелла уже было диагностировано опасное заболевание.

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