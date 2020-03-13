Матчи Евролиги и Еврокубка приостановлены как минимум до 11 апреля

Руководство Евролиги приняло решение приостановить сезон как минимум до 11 апреля, сообщил президент организации Жорди Бертомеу на официальном сайте. Таким образом, команды — участники Евролиги и Еврокубка отправлены «в отпуск» почти на месяц.

В обращении Бертомеу подчёркивается, что Евролига будет внимательно следить за динамикой всего происходящего вокруг пандемии коронавируса. Функционер заверил, что оба турнира в любом случае будут доиграны.

Напомним, во всём мире приостановлены матчи в ведущих баскетбольных лигах. Это связано с риском распространения пандемии коронавируса. В мире зафиксировано уже почти 140 тыс. случаев заражения COVID-19, почти 70 тыс. пациентов выздоровели. Более 5 тыс. человек скончалось, 3176 жертв приходится на Китай.