Перед подписанием контракта с «Портлендом» Энтони был готов объявить об уходе из спорта

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони, который долгое время не мог найти себе новый клуб, признался, что незадолго до подписания контракта с командой из Орегона, он уже был готов объявить о завершении карьеры.
«Я думал о том, что если в ближайшие дни ничего не произойдёт, я просто уйду из спорта. Я смирился с тем, что выхожу из игры и был в мире с самим собой», — приводит слова Энтони Clutch Points.
Напомним, сезон-2018/19 Энтони начинал в составе «Хьюстон Рокетс», однако вскоре он выпал из обоймы техасцев и пропустил практически весь чемпионат. В преддверии нового сезона он так и не нашёл команду и подписал контракт с «Портлендом» уже после старта регулярного первенства.
В чемпионате-2019/20 он набирает 15,3 очка и собирает 6,3 подбора в среднем.
- 14 марта 2020
-
00:40
-
00:34
- 13 марта 2020
-
23:32
-
22:59
-
21:48
-
20:52
-
19:47
-
18:36
-
17:19
-
17:09
-
16:30
-
15:10
-
14:46
-
14:28
-
13:35
-
12:56
-
11:31
-
11:13
-
10:08
-
09:00
-
08:08
-
03:05
-
02:04
-
00:11
- 12 марта 2020
-
23:40
-
23:28
-
22:27
-
22:13
-
21:07
-
20:32
-
19:46
-
19:07
-
18:52
-
18:27
-
18:24