Перед подписанием контракта с «Портлендом» Энтони был готов объявить об уходе из спорта

Форвард «Портленд Трэйл Блэйзерс» Кармело Энтони, который долгое время не мог найти себе новый клуб, признался, что незадолго до подписания контракта с командой из Орегона, он уже был готов объявить о завершении карьеры.

«Я думал о том, что если в ближайшие дни ничего не произойдёт, я просто уйду из спорта. Я смирился с тем, что выхожу из игры и был в мире с самим собой», — приводит слова Энтони Clutch Points.

Напомним, сезон-2018/19 Энтони начинал в составе «Хьюстон Рокетс», однако вскоре он выпал из обоймы техасцев и пропустил практически весь чемпионат. В преддверии нового сезона он так и не нашёл команду и подписал контракт с «Портлендом» уже после старта регулярного первенства.

В чемпионате-2019/20 он набирает 15,3 очка и собирает 6,3 подбора в среднем.