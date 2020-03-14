«Голден Стэйт» пожертвует $ 1 млн персоналу клуба, потерявшему работу из-за переноса игр

Владельцы, игроки и тренеры «Голден Стэйт Уориорз» пожертвуют $ 1 млн в фонд помощи при стихийных бедствиях для сотрудников клуба, находящихся на частичной занятости, сообщается на официальном сайте команды.

В попытке помочь тем, кто пострадал в результате непредвиденного приостановления игр в НБА, владельцы «Голден Стэйт», игроки и тренеры пообещали пожертвовать $ 1 млн в фонд помощи в случае стихийных бедствий, созданный клубным сообществом. Фонд будет оказывать помощь сотрудникам, которые потеряли работу на играх на стадионе «Чейз Центр» (Сан-Франциско) из-за остановки регулярного чемпионата. Клуб регулярно нанимает более 1000 сотрудников, занятых неполный рабочий день, которые выполняют различные функции в каждой игре, в том числе в сфере общественного питания, охраны, обслуживания гостей, охраны и т.д.

«Последние несколько дней были чрезвычайно сложными для всех граждан района Бэй, так как мы имеем дело с ежечасными изменениями в этой беспрецедентной ситуации. Наши игроки, тренеры, владельцы и менеджмент были сосредоточены на создании способа помочь нашим сотрудникам, занятым неполный рабочий день. Те, кому посчастливилось иметь состояние, обязаны помочь этим трудолюбивым людям», — сказал исполнительный директор «Уорриорз» Джо Лэкоб.

«Люди, которые работают на наших играх на стадионе «Чейз Центр», имеют решающее значение для обеспечения невероятного игрового вечера для наших поклонников, включая, конечно, продавцов попкорна», — сказал защитник «воинов» Стефен Карри. «Как игроки мы хотели сделать что-то вместе с нашими владельцами и тренерами, чтобы облегчить им жизнь в это тяжёлое время».