Уильямсон будет покрывать зарплату сотрудников арены «Нью-Орлеана» в течение 30 дней

19-летний форвард клуба НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон в «Инстаграме» опубликовал пост, в котором заявил, что будет в течение 30 дней выплачивать заработную плату сотрудникам домашней арены «Смути Кинг-центр» (Нью-Орлеан), лишившимся заработка из-за приостановки регулярного чемпионата.
«Жители Нью-Орлеана были невероятно добры и поддерживали меня с тех пор, как в прошлом июне меня задрафтовал «Пеликанс». Некоторые из особых людей, которых я встретил — это те, кто работает на стадионе «Смути Кинг-центр». Именно эти люди делают наши игры возможными, создавая идеальную среду для наших фанатов и всех членов организации. К сожалению, многие из них всё ещё оправляются от проблем, созданных ураганом «Катрина», а теперь сталкиваются с экономическими трудностями по причине переноса игр из-за коронавируса.
Моя мама всегда подавала мне пример уважения к другим и благодарности за то, что у нас есть. Поэтому сегодня я обязуюсь покрывать зарплату всем работникам арены в течение следующих 30 дней», — написал Уильямсон.
Фото можно посмотреть в «Инстаграме» Уильямсона.
В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан» с соотношением побед и поражений 26-33 занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.
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