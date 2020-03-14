Отец Донована Митчелла избежал заражения коронавирусом

Отец защитника «Юты Джаз» Донована Митчелла избежал заражения коронавирусом, сообщает Clutch Points. Митчелл-старший сдал тест на вирус сразу после новости об обнаружении коронавируса у сына.



Напомним, вероятнее всего Митчелл заразился от одноклубника — Руди Гобера.



Гобер стал первым игроком НБА, у кого подтвердили опасное заболевание. После этого сезон в НБА приостановили, а через несколько часов вирус обнаружили и в организме Митчелла.



На сегодняшний день известно, что матчи в НБА отложены как минимум на месяц. Однако ряд экспертов полагает, что пауза продлится дольше.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось около 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч.