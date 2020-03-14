Тренер Джеймса сравнил Леброна и Янниса Адетокунбо

Тренер «Академии Мамбы» Ирвинг Роланд сравнил форварда «Милуоки Бакс» Янниса Адетокунбо и бывшего подопечного, Леброна Джеймса. Роланд ранее работал с такими суперзвёздами, как Леброн Джеймс, Джеймс Харден и Кевин Дюрант.



«Яннис всё ещё продолжает развиваться. У него, при всём уважении, нет таких талантов, как у Леброна. У него длинные руки, он очень атлетичный, но он пока не делает каких-то по-настоящему великих вещей. Если смотреть на его первый год и на то, что есть сейчас — вопросов нет, он сильно ушёл вперёд. Но будем честными, у него нет пока стабильного броска, Яннис, скорее, играет на природных данных. Леброн намного умнее, более обучен. Он, как и Майкл, в свои 35 претендует на звание самого ценного игрока. Леброн, Коби, Майкл — эти парни очень внимательно следили за своими телами. Очень внимательно относились к игре. Джеймс проводит 17-й сезон, а он всё ещё в прекраснейшей форме. Работает в тренажёрном зале, правильно питается, и это продлит ему карьеру ещё на несколько лет», — сказал Ирвинг Роланд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.



Полное интервью можно будет прочитать на «Чемпионате» сегодня.