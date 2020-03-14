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Перкинс — об Уильямсоне: суперзвезда на площадке и за её пределами

Перкинс — об Уильямсоне: суперзвезда на площадке и за её пределами
Баскетбол / НБА 0

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации Кендрик Перкинс отреагировал на решение 19-летнего форварда клуба НБА «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайона Уильямсона выплачивать заработную плату сотрудникам домашней арены — «Смути Кинг-центр» (Нью-Орлеан), лишившимся заработка из-за приостановки регулярного чемпионата.

«Суперзвезда на площадке и за её пределами. Будущее лицо лиги. На это есть множество причин. Отдаю тебе должное, брат», — написал Кендрик Перкинс в «Твиттере».

В сезоне-2019/2020 «Нью-Орлеан» с соотношением побед и поражений 26-33 занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.

Зайон Уильямсон принял участие в 19 встречах регулярного чемпионата, набирая 23,6 очка и совершая 6,8 подбора за 29 минут и 42 секунды игрового времени.

Уильямсон будет покрывать зарплату сотрудников арены «Нью-Орлеана» в течение 30 дней
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