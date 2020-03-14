Чемпионат Бельгии отменён. «Остенде» признан чемпионом

Пандемия коронавируса заставила руководство Бельгийской федерации баскетбола отменить матчи чемпионата страны. Руководство бельгийского баскетбола решило не доигрывать нынешний сезон и досрочно присудило звание чемпиона «Остенде», лидировавшему после семнадцати туров.

Положение команд после семнадцати туров будет учитываться и при распределении путёвок на различные европейские турниры. Таким образом, второе место в сезоне чемпионата Бельгии-2019/2020 досталось «Монсу», третье — «Антверпен Джайнтс».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 14 марта официально известно о 59 заразившихся.