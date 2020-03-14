Заразившийся коронавирусом Донован Митчелл сообщил, что чувствует себя хорошо

Защитник «Юта Джаз» Донован Митчелл записал видеообращение к болельщикам, сообщив, что невзирая на заражение коронавирусом он чувствует себя хорошо.
«Привет всем! С вами Донован Митчелл. Хотел бы поблагодарить вас всех за то, что продолжаете меня поддерживать. Это многое для меня значит. Я хорошо себя чувствую, всё в порядке. Я принимаю все необходимые меры предосторожности, пока мне необходимо быть в изоляции. Днями напролёт сижу за видеоиграми. С нетерпением жду возвращения на паркет, чтобы сыграть для лучших болельщиков в мире. Скучаю по игре, скоро увидимся», — сказал американец.
Видео можно посмотреть на официальной странице НБА в социальной сети «Твиттер».
Напомним, наряду с Донованом Митчеллом в «Юте Джаз» коронавирусом заразился также Руди Гобер.
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