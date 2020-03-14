Медицинский штаб «Локомотива-Кубань» следит за игроками из-за угрозы коронавируса

Начальник медицинской службы «Локомотива-Кубань» Константин Шубин поделился последней информацией из лагеря команды. Напомним, все игроки и персонал клуба, летавшие на матч с «Калевом» в Таллин, были помещены в карантин после того, как выяснилось, что у ассистента главного тренера эстонской команды выявлен коронавирус.

«У команды большое количество перелётов. Отмечу, что поэтому мы много лет проводим профилактику сезонных заболеваний. В этот раз за десять дней до выезда команда начала курс фармакологической поддержки, направленный на профилактику вирусной инфекции. Подобные курсы проводятся регулярно в осенне-зимне-весенний период. Игроки регулярно сдают анализ крови на предмет оценки функционального состояния. Сейчас медицинский штаб находится в постоянном контакте с игроками и контролирует их состояние», — приводит слова Шубина официальный сайт «Локомотива-Кубань».