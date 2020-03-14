Медицинский штаб «Локомотива-Кубань» следит за игроками из-за угрозы коронавируса

Начальник медицинской службы «Локомотива-Кубань» Константин Шубин поделился последней информацией из лагеря команды. Напомним, все игроки и персонал клуба, летавшие на матч с «Калевом» в Таллин, были помещены в карантин после того, как выяснилось, что у ассистента главного тренера эстонской команды выявлен коронавирус.
«У команды большое количество перелётов. Отмечу, что поэтому мы много лет проводим профилактику сезонных заболеваний. В этот раз за десять дней до выезда команда начала курс фармакологической поддержки, направленный на профилактику вирусной инфекции. Подобные курсы проводятся регулярно в осенне-зимне-весенний период. Игроки регулярно сдают анализ крови на предмет оценки функционального состояния. Сейчас медицинский штаб находится в постоянном контакте с игроками и контролирует их состояние», — приводит слова Шубина официальный сайт «Локомотива-Кубань».
- 14 марта 2020
-
23:58
-
22:12
-
21:56
-
20:32
-
19:06
-
17:18
-
16:00
-
14:43
-
13:39
-
12:40
-
11:49
-
10:50
-
09:58
-
08:53
-
06:47
-
00:40
-
00:34
- 13 марта 2020
-
23:32
-
22:59
-
21:48
-
20:52
-
19:47
-
18:36
-
17:19
-
17:09
-
16:30
-
15:10
-
14:46
-
14:28
-
13:35
-
12:56
-
11:31
-
11:13
-
10:08
-
09:00