Заразившийся коронавирусом Гобер пожертвовал более $ 500 тыс. сотрудникам стадиона «Юты»

Французский центровой клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Юта Джаз» Руди Гобер пожертвовал $ 500 тысяч сотрудникам домашнего стадиона клуба «Вивинт Смарт Хоум Арена» и семьям, пострадавшим от коронавируса, сообщается в «твиттере» команды из Солт-Лейк-Сити.

Именно заражение Гобера стало причиной приостановки сезона в НБА. О том, что француз инфицирован, стало известно перед матчем регулярного чемпионата между «Ютой» и «Оклахома-Сити Тандер». Игроки обеих команд были немедленно уведены с площадки. Ранее Гобер шутил над коронавирусом, а на одной из пресс-конференций специально потрогал все микрофоны в знак поддержки журналистов, которых лишили доступа в раздевалки команд.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более пяти тысяч человек, на территории Китайской Народной Республики — более 3,1 тысячи