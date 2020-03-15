УНИКС прекратил сотрудничество с Уилсоном
Казанский УНИКС прекратил сотрудничество с форвардом Джамилем Уилсоном, сообщает пресс-служба клуба на своей странице в «Твиттере».
У баскетболиста закончился контракт, и стороны приняли решение не продлевать его. 29-летний баскетболист подписал контракт с УНИКСом в октябре минувшего года, перебравшись в Казань из «Торино».
В нынешнем сезоне Еврокубка принял участие в 10 встречах, набирая в них 4,0 очка и собирая 3,0 подбора.
Джамиль Уилсон провёл несколько матчей в регулярном чемпионате НБА в составе «Лос-Анджелес Клипперс», а также выступал в Лиге развития. В Европе выступал лишь в Италии («Торино», «Виртус Болонья») и в России (УНИКС). О дальнейших карьерных планах Уилсона ничего не сообщается.
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