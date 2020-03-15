Видео: игрок «Фенербахче» дезинфицирует руки напарникам по команде

Чемпионат Турции по баскетболу остался одним из немногих во всей Европе, который не приостановили на фоне пандемии коронавируса. Тем не менее здесь также соблюдаются меры безопасности. Так, матчи проходят без зрителей.

Судя по всему, новостями о распространении заболевания озабочены и баскетболисты. В преддверии очередной встречи регулярного чемпионата форвард «Фенербахче» Джеймс Нанелли, вынужденный пропускать матч, помогал напарникам по команде на предматчевой разминке необычным способом — дезинфицировал им руки.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 15 марта официально известно о 59 заразившихся.