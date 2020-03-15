Шакил О'Нил прокомментировал ситуацию с коронавирусом

Бывший центровой ряда клубов НБА легендарный Шакил О'Нил прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса и риском дальнейшего распространения заболевания. Американец выразил надежду, что в течение ближайшего времени человечество справится с серьёзным вызовом.

«Что знаю об этой стране, так это то, что каждому человеку в ней присущ дух соперничества и конкурентоспособности. Даже в самые тяжёлые времена продолжаю надеяться. Знаю, что сейчас какой-нибудь молодой паренёк пытается найти ответы на вопросы. Надеюсь, через 30 дней он придёт к нам с решением и ситуация станет легче», — приводит слова О'Нила Clutch Points.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тысяч. В России на 15 марта официально известно о 59 заразившихся.