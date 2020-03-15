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Лиллард обратился к болельщикам по поводу коронавируса

Лиллард обратился к болельщикам по поводу коронавируса
Баскетбол / НБА 0

Разыгрывающий клуба Национальной баскетбольной ассоциации «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард обратился к болельщикам в связи с ситуацией с коронавирусом.

«Привет всем, это Демьен Лиллард из „Портленд Трэйл Блейзерс“. Просто хочу напомнить вам, чтобы вы обязательно мыли руки и избегали больших скоплений людей. Если вы заболели — уходите на самостоятельный карантин. Вместе мы можем победить вирус. Надеюсь, скоро увидимся», — сказал Лиллард в видеообращении.

На сегодняшний день известно, что матчи в НБА отложены как минимум на месяц, однако ряд экспертов полагает, что пауза продлится дольше.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось почти 6 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 15 марта официально известно о 63 заразившихся.

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