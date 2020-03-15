Оукли: сейчас игрокам наплевать на баскетбол. Их волнуют крупный чек, видеоигры и соцсети

Бывший игрок НБА Чарльз Оукли поделился мнением о современном баскетболе. По его словам, нынешним баскетболистам наплевать на баскетбол.



«Смог бы тренер вроде Джеффа ван Ганди управлять такими парнями? Насколько я знаю его, ему было бы трудно вернуться и тренировать нынешнюю молодёжь, а я играл под его руководством. Его взгляды на баскетбол отличаются от того, что происходит в НБА сейчас. Сегодня игроки могут себе позволить четыре потери, четыре промаха штрафных в первые несколько минут. У этих команд 30 бросков из 80 плохие.



Баскетбол изменился. В игре другая атмосфера. Этим парням наплевать на баскетбол. Их волнуют крупный чек, видеоигры и соцсети», — приводит слова Чарльза Оукли New York Post.