Лиходей: ожидали астероида, а тут вирус пришёл

Игрок баскетбольного клуба УНИКС Валерий Лиходей прокомментировал ситуацию с коронавирусом, из-за которого пришлось приостановить матчи в Евролиге, Еврокубке и Единой лиге ВТБ.

«Главное, чтобы вся эта история хорошо закончилась. Все в последнее время ожидали приближения к Земле астероида, а тут вирус пришёл…

Мне кажется, по мере распространения всякой заразы всё будет ужесточаться. Думаю, что это только начало. Не исключаю, что потом ещё отложат или вообще досрочно завершат сезон во всех турнирах. Сейчас всё отменяется, закрывается, и распускают народ по домам.

Конечно, не по себе от этого. Недавно сообщили, что у представителя «Калева» обнаружили это заболевание… Увы, пока позитивных тенденций не вижу. Всё идет по другому сценарию», — приводит слова баскетболиста «Матч ТВ».