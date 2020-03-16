В НБА по возобновлении сезона могут проводить матчи на тренировочных площадках

В Национальной баскетбольной ассоциации рассматривают возможность проведения матчей в тренировочных зданиях команд, если будет принято решение о возобновлении сезона, сообщает ESPN. При этом игры будут проходить без зрителей.

Сообщается, что командам порекомендовали заранее удостовериться, что соответствующие площадки будут доступны, если лига решит возобновить сезон.

Напомним, 11 марта в НБА объявили о приостановке сезона как минимум на 30 дней из-за обнаружения коронавирусной инфекции у французского центрового клуба «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового клуба «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда.

Ранее стало известно, что игрокам НБА ослабили условия карантина.