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В НБА по возобновлении сезона могут проводить матчи на тренировочных площадках

В НБА по возобновлении сезона могут проводить матчи на тренировочных площадках
Баскетбол / НБА 0

В Национальной баскетбольной ассоциации рассматривают возможность проведения матчей в тренировочных зданиях команд, если будет принято решение о возобновлении сезона, сообщает ESPN. При этом игры будут проходить без зрителей.

Сообщается, что командам порекомендовали заранее удостовериться, что соответствующие площадки будут доступны, если лига решит возобновить сезон.

Напомним, 11 марта в НБА объявили о приостановке сезона как минимум на 30 дней из-за обнаружения коронавирусной инфекции у французского центрового клуба «Юта Джаз» Руди Гобера. Позже положительный результат дали тесты одноклубника Гобера Донована Митчелла и центрового клуба «Детройт Пистонс» Кристиана Вуда.

Ранее стало известно, что игрокам НБА ослабили условия карантина.

Игрокам НБА разрешили покидать места постоянного пребывания с разрешения клубов
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