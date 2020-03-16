Керр испугался, когда узнал о возможном коронавирусе у Карри

По словам главного тренера клуба НБА «Голден Стэйт Уорриорз» Стива Керра, существовали серьёзные опасения, что лидер команды Стефен Карри заразился коронавирусом. Напомним, информация о коронавирусе у Карри не подтвердилась: игрок болел гриппом.

«Мы все были очень обеспокоены тем, что, возможно, у Стефа коронавирус. Именно поэтому врачи команды всерьёз занимались этим делом.

Я чувствовал себя виноватым, потому что выпустил его на площадку в матче с «Торонто». А потом на следующий день мы участвовали в различных мероприятиях.

Когда он после этого заболел, я испугался. Я чувствовал свою ответственность, ведь именно я пригласил Стефа на эти мероприятия. Но он заверил меня, что его болезнь с этим не связана», — цитирует Керра NBC Sports.