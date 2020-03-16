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Абдул-Джаббар поддержал руководство НБА и раскритиковал Трампа

Абдул-Джаббар поддержал руководство НБА и раскритиковал Трампа
Баскетбол / НБА 0

Легендарный баскетболист Карим Абдул-Джаббар, шестикратный чемпион НБА в составе «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Лейкерс», поддержал решение руководства лиги приостановить сезон на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции и раскритиковал президента США Дональда Трампа за беспечное поведение.

«Вот потому-то НБА и другие спортивные лиги такие крутые. Они делают это добровольно, без принуждения со стороны федеральных властей. Они могли бы тянуть резину, как это делают власти, и вытащить последний доллар из кармана болельщиков, прежде чем закрыть двери. Но они поставили здоровье населения выше личных интересов, чего нельзя сказать об администрации Трампа.

Спортивные лиги подают пример, чего сам Трамп не делает. Всего пару дней назад, когда Центр по контролю и профилактике заболеваний США советовал воздержаться от рукопожатий, Трамп пожал руки толпе своих сторонников», — цитирует Абдул-Джаббара Guardian.

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